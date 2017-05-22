Расписание «под Колю» вызовет массу неудобств 24 22.05.2017, 12:52

3,287

Фото: tut.by

Дети будут сидеть в школе лишние два часа.

Председатель Общества белорусской школы Тамара Мацкевич считает, что вопросы о школьной форме и времени начала уроков должны решать родительский совет, а не чиновники.

Тамара Мацкевич прокомментировала Свабодзе распоряжение Александра Лукашенко о переносе начала уроков на более поздний срок.

- Тамара, как относятся учителя к требованию Лукашенко начинать уроки в 9 утра вместо 8-и? Уже более половины школ подтвердили, что готовы перейти на такой график с нового учебного года.

- Учителя, с которыми я общаюсь, уверены, что это не такой важный вопрос, чтобы ему уделять так много внимания, в том числе и в СМИ. Скорее всего, эта тема заброшена для того, чтобы отвлечь внимание от более важных проблем и системного кризиса, который существует в нашем образовании.

- В сфере образования уже бывали такие изменения?

- Да. Это не первый и не последний раз, когда власти используют такой прием. Чем-то подобным был переход на 12-летнее обучение и после назад, на 11-летнее, также реформа 2008 года, когда перераспределяют часы между профильными и непрофильных дисциплинами. Это маневры, позволяющие чиновникам создать иллюзию движения. А на самом деле это стагнация и нежелание настоящих реформ в школах. Чиновникам легче всего сделать иллюзию движения, чем поменять что-то в системе образования, программу, методику.

- В Украине активно готовятся к проведению глобальной проверки среднего образования PISA в 2018 году. Беларусь впервые попала в эту проверку. Эта тема как-то акцентируется среди учителей?

- Тестирование будет, Беларусь наконец присоединяется к самому авторитетному международному исследованию качества среднего образования. Эта проверка направлена на то, чтобы выяснить, насколько выпускники школы готовы к самостоятельной жизни и насколько их знания соответствуют современным требованиям рынка труда. Это значит, что задачи в тестировании будут не совсем типичные для нашей системы образования - проверяются компетенции, насколько эти знания можно использовать в реальной жизни. Но учителям не довели ни критериев оценки, ни примеры задач, все засекречено. Ну конечно, легче же обсуждать, когда начинать учебу - в 8 или в 9-м часу.

- Если возвращаться к переводу начала уроков, какие неудобства это вызовет?

- Большинство родителей, работающих в первую смену, уже сейчас привозят детей в школу к 7 часам. Я знаю учителей, которые говорят, что раньше дополнительно сидели час перед началом уроков, а теперь будут сидеть два часа. Дети будут сильно уставать еще до начала уроков, а после школы же еще нужно бежать к репетиторам, так как в школе знаний не дают.

- Какое решение вы бы предложили?

- Решение очень простое, как делается во всем мире. Нужно дать больше власти и автономии школе и родительскому школьному совету. Такой совет никогда не примет решение, которое будет вредить. И пусть один совет решит, что нужно в 7 начинать уроки, а другой - что в 9 часов. То же самое касается и школьной формы. Это ж надо додуматься до того, чтобы не доверять родителям в том, во что одеть ребенка. Такого нет нигде в мире. Везде такие решения принимает родительский совет. А то, что у нас этим занимается государство, это просто отвлечение внимания от важных вопросов.