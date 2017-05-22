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В центре Минска пропало электричество

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  • 22.05.2017, 13:23

Устранение причин аварии может занять несколько часов.

В центре Минска обесточено несколько улиц. Причина отсутствия электроэнергии — авария на электросетях.

На 12.00 электроэнергии не было на улицах Волоха, Коржа, Лермонтова, Либкнехта, Харьковской, Бетонном проезде, Загородном переулке, Куприянова, переулке Домашевского, 2-м переулке Люксембург, проспекте Победителей, Клары Цеткин, Игнатенко.

Как сообщили tut.by в РУП «Минскэнерго» устранение причин аварии может занять до двух часов.


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