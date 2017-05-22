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Синоптики: Завтра ожидается до +25 градусов

  • 22.05.2017, 14:37
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На неделе синоптики обещают дождь, солнце и температуру в пределах нормы.

Умеренно теплая и неустойчивая погода ожидается на этой неделе по республике. Теплее будет по юго-западу, прохладнее — по северо-востоку страны. Об этом tut.by рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.

Во вторник, 23 мая, ночью в отдельных районах пройдут небольшие дожди. Днем преимущественно по югу республики кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Температура ночью +6…13 °С, днем +18…23 °С, по югу до +25 °С.

В среду в отдельных районах страны, а днем по Витебской, Гомельской, Могилевской областям на большей части территории кратковременные дожди, днем по юго-востоку республики грозы. Температура ночью +6…13 °С, днем +17…23 °С, по северу +15…16 °С.

25 мая в отдельных районах страны кратковременные дожди, по юго-востоку грозы. Температура ночью от +5 °С на северо-западе до +13 °С на юго-востоке страны, днем +16…23 °С.

В пятницу погоду будет определять атмосферный фронт с Западной Европы, который принесет дожди уже на большую часть территории страны, днем в отдельных районах грозы. Ночью и утром слабый туман. Температура ночью +5…12 °С, днем +13…20 °С.

В выходные преимущественно без осадков. Средняя температура воздуха в третьей декаде мая по Беларуси ожидается около климатической нормы (норма +14…16 °С).


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