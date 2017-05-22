Россия, Зимбабве, КНДР Александр Рущак

22.05.2017, 15:48

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Александр Рущак

Скажи мне кто твой друг и я скажу тебе кто ты.

Околокремлевский политикум маниакально поведен на теме о мифической русофобии. Вот есть, мол, одна замечательная страна, а все вокруг нее – сплошные русофобы, утверждают они ежедневно. Однако кто-нибудь слышал когда-нибудь, к примеру, определения англофобы, франкофобы, итальянофобы, чехофобы, грекофобы и т.д.? Не слышали… Правильно! И когда весь цивилизованный мир осуждал преступления режимов Муаммара Каддафи, Саддама Хуссейна или Слободана Милошевича, это ведь тоже была отнюдь не ливиефобия, не иракофобия, не югославофобия.

Точно так же и критика преступного кремлевского режима не является русофобией. На самом деле тема русофобии – это мошеннический трюк, "перевод стрелок". К сему прибегает кремлевская власть, дабы критику ее преступных либо глупых деяний преподнести своему народу так, будто это критика не в адрес власти, а в адрес российского народа. Но кто сегодня правит страной? Народная власть? Нет! Правит безраздельно Путин, а помогают ему давние дружки по Санкт-Петербургу, особенно по дачному кооперативу "Озеро", в котором нынешний хозяин Кремля в свою питерскую бытность несколько лет состоял. Переехав в Москву, он и их одного за другим в столицу перетащил.

Рассадил на высокие должности, где эти люди взяли под контроль важнейшие природные богатства страны, значительную часть которых рассовав по собственным карманам. Основным же бенефициаром деятельности всей этой компании является Путин. Его личное состояние, оформленное на подставные фирмы и подставных лиц, российские оппозиционеры и зарубежные аналитики оценивают в $40 млрд. Об этом, в частности, рассказал обошедший телеэкраны многих стран мира созданный в 2016 году британской корпорацией BBC документальный фильм Ричарда Билтона "Тайные богатства Путина".

Здесь использована просочившаяся из секретного доклада ЦРУ информация об этом состоянии и темной природе его происхождения. Кроме того, бывшие инсайдеры Кремля тоже поведали Билтону интересные детали относительно этого богатства… Война в Украине и постоянное муссирование темы о "внешних врагах" нужны режиму еще и для того, чтобы отвлечь внимание от грандиозных масштабов своего воровства.

Одно лишь только поместье в Прасковеевке Краснодарского края оценивается более чем в миллиард долларов… А есть еще не менее роскошные "Бочаров ручей", "Лунная поляна", замок в Барвихе и все остальные потрясающие воображение дворцы… Но, в отличие от спартанской (по сравнению с ними) кэмп-дэвидской резиденции, ни один из этих оазисов злата и ослепительной роскоши не дал ни миру, ни даже только России ни одного примера важных, значимых решений. Так чему же служат эти дворцы? Похоже, служат они лишь тому, о чем во времена Пушкина сказали бы примерно так: "Здесь жрут-с и жируют-с, забавляются с алинами и без алин наши сиятельные господа…".

А вот вам очередной телесеанс "прямой связи" российского лидера со своим народом. Из далекой области простой россиянин с последней надеждой в голосе излагает президенту свой наболевший житейский вопрос: купил недорогой автомобиль, а зарегистрировать никак не может, замучили местные бюрократы… Вальяжно сидящий главный слушатель вдруг оживляется, на его суровом державном лице появляется ироничная улыбка, он удивленно округляет глаза и спрашивает в ответ: "Да зачем вам нужен этот автомобиль? У вас же там нигде дорог нормальных нет!".

И хихикает мелочно, мерзко, ехидно… Видимо, не отдавая себе отчет, что сейчас он хихикает не только над этим беспомощно растерянным россиянином, а над половиной всей страны, где тоже дорог нормальных нет. Можете ли вы назвать мне большего русофоба, чем этот обладатель $40 млрд и пользователь 20 роскошнейших резиденций и дач?

А что же его партнер по знаменитому трюку "президент – премьер и обратно на те же места"? 26 марта 2017 года по всей стране проходят митинги протеста против огромных масштабов коррупции, в которой фигурирует имя премьер-министра Медведева. А в это время виновник торжества красуется на фотографиях где-то в горах, где преспокойненько катается на лыжах, ярко выделяясь на белоснежных просторах в своей замечательной красной курточке с двумя симпатичными помпончиками. Вот вам и русофоб №2. А далее за ним идут по ранжиру все эти жириновские-руцкие-пушковы-прохановы-киселевы-соловьевы и тысячи других, которые позорят и унижают перед всем миром государство российское.

Выше мы вспоминали о противоположных оценках касательно украинских и кавказских событий, о которых повествуется в произведениях Пушкина и Шевченко, в частности в поэмах "Кавказский пленник" и "Кавказ". В этой связи стоит вспомнить также Льва Николаевича Толстого, его повесть "Хаджи Мурат", посвященную тем же кавказским событиям. Оценки Толстого здесь совершенно противоположны пушкинским, но очень созвучны шевченковским. С огромной болью в душе рассказывает Толстой о тех бедах и страданиях, которые принесли кавказским народам имперские штыки.

Описывая разгромы аулов, истребление их жителей, другие жестокости русских солдат, Толстой называет их "двуногими зверями". И когда теперь в наших дискуссиях о событиях на Донбассе мои путиноидные оппоненты упрекают меня в "недостаточной толерантности" моих оценок, я спрашиваю у них: "А почему вы полагаете, что сегодня, когда такие же двуногие звери вломились на танках в мою страну и точно так же бесчинствуют на Донбассе, я должен по отношению к ним быть более толерантным, чем их соотечественник, величайший гуманист Лев Николаевич Толстой?". В данном случае я абсолютно солидарен в этих оценках с гениальным русским классиком.

Но когда в дискуссиях с моими оппонентами цитирую Пушкина или Чаадаева, в ответ я тоже слышу злобное: "русофоб". Догадываюсь, что это адресуется мне, а не тому, кого я в данном случае процитировал… И отвечаю примерно так: "Нет, я отнюдь не русофоб. Хотя бы даже потому, что в моей домашней библиотеке, которую собирал многие годы, наряду с украинскими и зарубежными достойно представлены и великая русская литература, история, живопись… А в наших с вами дискуссиях я не раз убеждался, что знаю все это богатство лучше, чем большинство из вас…".

У меня есть отличные друзья в России, которые представляют демократическую, совестливую, честную интеллигенцию страны. За это их глубоко уважаю… Наконец, у меня есть жена, которую когда-то подарила мне Россия: там она родилась и выросла… Не стану скрывать, что свою жену я уважаю гораздо больше, чем все государство российское. Но и тут русофобия ни при чем. Просто моя жена умна и добра, а нынешнее государство российское глупое и агрессивное…

Что же касается Пушкина, Чаадаева, Толстого, творчество которых обнажает исторические и социальные истоки многих жестоких явлений в событиях сегодняшнего дня, то скажу искренне: я предпочел бы, читая произведения этих и других классиков, размышлять над иными темами, далекими от войны и крови… Но сейчас в мою страну вломилась война. И я не могу не думать о ее причинах и природе. А гении русской литературы, которые помогли мне разобраться в этом, – они ведь не русофобы, правда? Как отнюдь не являются русофобами и виднейшие представители нынешней демократической интеллигенции России, на которых я в этих своих рассуждениях тоже ссылаюсь… И по которым я сегодня, как и в советские времена по Андрею Дмитриевичу Сахарову, время от времени сверяю свои впечатления и мысли…

Да, я все больше убеждаюсь, что, действительно, русофобы – это именно те, чья политика позорит и унижает российское государство. Выставляет его всему миру на посмешище и все больше низводит его авторитет до уровня северокорейского и зимбабвийского. В этом плане очень знаковым и кардинально поворотным было знаменитое голосование 27 марта 2014 года на Генеральной Ассамблее ООН резолюции, признавшей незаконными референдум в Крыму и российскую аннексию Крыма. Из 169 стран, принявших участие в голосовании, только 10 поддержали Россию. Это Северная Корея, Зимбабве, Сирия, Судан, Никарагуа и еще несколько маргинальных государств. Как говорится, скажи кто твой друг…

А через две с половиной недели, 14 апреля 2014 года, состоялось экстренное заседание Совета Безопасности ООН, на котором теперь уже обсуждался вопрос об агрессивных действиях России на территории восточных областей Украины. Ни одна страна не поддержала агрессора, все выступившие участники заседания осудили действия России.

В дальнейшем и все последующие голосования в ООН не только по украинско-российским вопросам, но и по всей проблематике современной международной безопасности, включая сирийский вопрос, показывали результаты голосования отнюдь не в пользу России. Плюс выпадение России из G8, прекращение сотрудничества с ней в ряде международных организаций, международные экономические санкции, которые все продлеваются и продлеваются… Вот уже три года Россия неуклонно идет путем дальнейшей международной изоляции и маргинализации….

Потерянное на Западе сотрудничество заменяется сотрудничеством с десятком упомянутых выше небольших слаборазвитых государств – так сказать, новых друзей России. И это рождает потрясающие сюрреалистические сюжеты. Вот, например, весьма чинная правительственная делегация из Москвы вылетает в столицу Зимбабве Хараре. Чтобы здесь вместе с руководством этой бедной африканской, заурядной, но тоже авторитарной страны обсуждать вопросы о том, как совместно, плечом к плечу, Россия и Зимбабве будут противостоять международным экономическим санкциям, которыми зимбабвийский режим тоже обложен, как и режим путинский.

А другая не менее чинная российская правительственная делегация ведет переговоры со своими коллегами из Пхеньяна. По вопросам дальнейшего сотрудничества в сфере… (держитесь крепче за стул!)… "укрепления законности и обеспечения защиты прав человека". Мне даже представить трудно, какие же конкретно вопросы в этой тонкой сфере могут обсуждать Москва и Пхеньян, кроме как о применении "более надежных" модификаций наручников. "Апофиногей" – такой вот неологизм для обозначения современной российской реальности изобрел один очень хороший популярный московский писатель, с которым я довольно давно знаком лично.

Вспоминаю события перед развалом Союза. В прибалтийских республиках нарастают свободолюбивые настроения. Уже состоялась знаменитая Балтийская цепь, когда огромное число людей – миллионы! – взявшись за руки, выстроились на несколько сотен километров, соединив живой цепочкой столицы трех республик – Вильнюс, Ригу и Таллин. Таким образом они заявили о своем желании выйти из состава СССР. Эта акция позднее была занесена ЮНЕСКО в список 9 самых больших в мире, самых массовых акций политического протеста. Помню, я тогда очень переживал, что эти республики действительно вот-вот уйдут. Тревожно думалось: если уйдут прибалты, то в нашей советской империи еще меньше станет европейской цивилизованности, а следовательно, еще более удушливой, еще более невыносимой станет концентрация азиопщины и ордынства.

На каком-то очередном редакторском совещании в Москве встречаюсь с моим коллегой и другом Вэйко, в то время руководителем одного из прибалтийских журналов. Понимая всю бессмысленность моего поведения, тем не менее чуть ли не со слезами на глазах говорю:

– Вэйко, дорогой! Вот хочешь – на колени стану, но умоляю: не уходите!

Вэйко грустно улыбнулся и со своим характерным, сильно выраженным эстонским акцентом медленно, протяжно, как бы разделяя слова, отвечает:

– Не над-до на колен-ни, Саш-ша! Пойми: теперь уже ни ты, ни я, даже если бы оч-чень захот-тели, нич-чего не измен-ним. Нас всех уже давно достал-ло. До самых печен-нок! Дальш-ше так жить нельзя. Но и вы, украинцы, тож-же уйдет-те. Вот вспомн-нишь мое слов-во…

Сегодня, вспоминая тот давний разговор, благодарю тебя, дорогой Вэйко, за твое пророчество, которое сейчас сбывается. Мы уже в дороге, мы уже в пути к вам, мы снова будем вместе! Наш европейский выбор теперь уже бесповоротный…

Александр Рущак, «Гордон»