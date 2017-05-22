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В Вороновском районе сельчанин пошел с вилами на «ведьму»

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  • 22.05.2017, 15:54
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Чтобы начать дебош, мужчине хватило буквально 50 грамм алкоголя.

В Вороновском районе изрядно похулиганил житель одной из местных деревень. Мужчине, страдающим психическим расстройством, хватило всего несколько глотков алкоголя (всего 0,28 промилле в выдохе, что примерно эквивалентно 50 граммам водки или поллитровой бутылке пива), чтобы потерять тормоза.

«Приняв рассуждения сожительницы о том, что им все завидуют, а соседка через улицу навела порчу, за чистую монету, мужчина отправился мстить ни в чем не повинным людям», — сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Одним ударом в лицо подозреваемый сбил «ведьму» с ног, после чего взял в руки вилы и пригрозил ей, что заколет. В это время подоспела сожительница, уговорившая дебошира не прибегать к столь радикальным методам разрешения противоречий. Следуя ее советам, мужчина слегка поостыл.

Но потом ему под горячую руку попался сосед, мужчина 1983 года рождения — на 15 лет младше нападавшего. На него обрушился град тумаков, после чего дебошир лопатой разбил в его доме окно и несколько стекол в автомобиле.

Вскоре его по месту жительства задержали милиционеры местного отдела внутренних дел. Уголовные дела возбуждены по статьям «хулиганство» и «угроза убийством».

Любопытно, что для иллюстрации новости сайт УВД использовал изображение избирательного плаката украинского политика Олега Ляшко, главы «Радикальной партии». Правда, закрыв ему лицо «цветочком».


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