Предприниматели: Месяц-два и будем закрываться

Предприниматели: Месяц-два и будем закрываться6
- 22.05.2017, 16:25
Доходы ИП из регионов упали на 70%, а рынки стоят полупустые.
На очередном форуме ряды предпринимателей действительно поредели: всего 143 человека вместо привычных 400—500.
Предприниматели, особенно из регионов, вздыхают и говорят, что на 70% упали доходы, а рынки стоят полупустые. «Хорошо, если год переживем, а то и нет», — обсуждают в кулуарах. О том, что предлагают торгующие «ипэшники», чтобы выжить, в репортаже onliner.by с форума предпринимателей.
— В регионах народ уже проедает оборотные средства. Предприниматели говорят, что вот месяц-два и будем закрываться, — обеспокоена предпринимательница из Полоцка Ольга Шерстобитова.
— У нас такая же ситуация, — добавляет Ольга из Могилева. — Люди уезжают в Россию, Польшу. Они перевозят туда свои семьи и детей. Потому что там работать гораздо проще. У нас многие говорят, мол, три месяца поработаем и все, будем уходить. И так говорят люди, которые работают вот уже по 20 лет, которые были крупными поставщиками из Турции. Лично я тоже работаю 20 лет и честно собираюсь уходить в самое ближайшее время.
— В Витебске катастрофа с работой. ОАО «КиМ» закрылось, тысяча человек на улице, работы реально нет. Открытие ИП могло бы быть выходом, но здесь же невозможно работать, — говорит предприниматель из Витебска.
— Мы провели масштабное социальное исследование аудитории наших предпринимателей, — презентует исследование Анатолий Шумченко. — Сейчас предприниматели в сфере торговли товарами легкой промышленности готовы платить $50-100 налогов. Очень сильно упал покупательский спрос, и вот уже два года предприниматели уходят, поступления в бюджет падают и падают. Мы подсчитали, что за год бюджет потерял около $10,8 миллиона, в том числе и отчислений ФСЗН, налогов, арендных отчислений и так далее. И наш прогноз — это максимум 3 года жизни предпринимателям.
Чего хотят предприниматели?
Ввести патентную систему
Ввести патентную систему официально в Налоговый кодекс РБ. Смысл ее в следующем: уплачиваешь определенную сумму за «патент» и можешь работать без накладных и сертификатов. Эта идея не нова, предприниматели высказывают ее не первый год. Но пока чиновники не спешат с ее реализацией.
Отмена привязки аренды к иностранной валюте
Напомним, основным препятствием чиновники называли тот факт, что владельцы торговых центров платят кредиты в иностранной валюте.
— Но эти проблемы не должны перекладываться на розничную торговлю, — считают предприниматели. — Более того, привязка к белорусскому рублю укрепит нашу национальную валюту.
Кроме того, предлагают обязать арендодателей повышать арендную ставку не более чем на процент инфляции.
Решить вопрос с ФСЗН
Одно из старых требований — «не работаешь, не платишь». Предприниматели предлагают внести изменения в указ президента №87 от 21.02.2014 года. Смысл изменений: плательщики единого налога платят взносы в ФСЗН пропорционально отработанным дням, работающие по упрощенке — 35% от прожиточного минимума. А тем ИП, которые не осуществляют свою деятельность, предлагают платить отчисления в ФСЗН в добровольном порядке. Чтобы избежать махинаций, предприниматели предлагают, чтобы сроки неуплаты ФСЗН не входили в трудовой стаж.
За сертификаты соответствия пусть отвечают производители и первые импортеры
Снять с розничных продавцов ответственность за отсутствие сертификатов соответствия технического регламента. Проще говоря, за сертификацию должны отвечать производители и первые импортеры в Таможенный союз.
— Дело Сергея Сумарева показало, что весь закон на нашей стороне, — говорит Анатолий Шумченко. — Верховный суд постановил, что за сертификаты продавец не отвечает.
Не изымать товар и отменить уголовную ответственность
— Нужно упростить законодательство в сфере контрольно-надзорной деятельности, — считают предприниматели. — Вспомним ситуацию с шубами на 200 тысяч долларов. Что было бы, если бы не подключились СМИ, неизвестно.
Поэтому предприниматели предлагают:
- запретить изъятие и конфискацию товара, проводить проверки под видом мониторинга и навязывать экспертизы качества товаров;
- ввести мораторий на проведение всех видов проверок субъектов малого бизнеса на 5 лет;
- ограничить ответственность ИП за экономические нарушения административным кодексом (без уголовной ответственности).
Разрешить ИП нанимать любое количество работников и снять таможенные барьеры
— Пусть у предпринимателей будет право самостоятельно определять количество наемных работников, требующихся для осуществления деятельности, — считают предприниматели. — Также нужно сократить сроки рассмотрения и количество обязательных документов.
— В противном случае мы перестанем растаможивать товары здесь, а будем просто заказывать у российских компаний. Тогда наша таможня своих платежей не получит, — рассуждают участники форума.
— Также нужно снизить стоимость программ и операций по обслуживанию отчетности, — говорит Анатолий Шумченко.
Финансовая поддержка ИП и создание льготных условий
— В странах большой семерки на развитие предпринимательства тратится 6% от ВВП, у нас — 0,05%, — говорят предприниматели. — Для того чтобы ИП перешли из разряда «купи-продай», как нас любят упрекать, в производство, нужны условия. Создайте их в регионах, это и финансовая поддержка, и микрокредитование, и налоговые льготы.
Это нужно для того, чтобы человек из торговли смог уйти в производство. Чтобы была возможность социального лифта, возможность вырасти из «коротких штанишек».