Брат беглого совладельца «Евроопта» возглавил компанию 4 22.05.2017, 17:46

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Бывший гендиректор понижен в должности.

В руководстве крупнейшей белорусской сети магазинов «Евроопт» прошли кадровые перестановки.

Бывший председатель Совета директоров ООО «Евроторг» Андрей Зубков стал генеральным директором компании — несколько лет назад он уже работал на этом посту, пишет nn.by

Андрей Зубков

Бывшего гендиректора Филиппа Артеменко понизили в должности. Теперь он будет отвечать за розничную торговлю.

Новым председателем Совета директоров стал Александр Литвин. Ранее он был одним из членов Совета директоров.

Александр Литвин

Александр Литвин — брат Сергея Литвина, одного из основателей компании. Литвин основал бизнес вместе с еще одним белорусом, Владимиром Василько. Но и Литвин, и Василько ныне проживают за рубежом.

В 2003 году обоих бизнесменов едва не задержали. Согласно выводам Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, бизнесмены имели отношение к созданию преступной организации и были виновны в неуплате таможенных платежей, контрабанде, отмывании нажитых нечестным путем доходов.

Сергей Литвин и Владимир Василько успели уехать за границу. По требованию белорусской прокуратуры их задержали в Варшаве, но поляки решили, что доказательств вины бизнесменов недостаточно. Литвин и Василько вышли на свободу.