Минчане борются за деревья на улице Центральной 6 22.05.2017, 17:58

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Фото: onliner.by

Ради теплотрассы власти спилили 135 здоровых деревьев на улице Центральной в Минске.

Здоровые березы, липы и каштаны спецтехника превращает в пеньки. Все законно — плановая реконструкция теплотрассы, пишет greenbelarus.info.

Жильцы возмущены: почему нельзя было найти другой способ отремонтировать трубы?

— Когда мы выбирали, где жить, остановились на этой улице в том числе и потому, что она такая зеленая. Дома утопали в деревьях. Сегодня же у соседнего дома вырубили реально все — штук 20. Больше негде вести новую теплотрассу, кроме как по зеленым насаждениям? В данный момент старая идет по тротуару. На вопрос, почему не сделать на дороге, ответ: «Это не мы решаем». Впереди еще вся улица. Как так?! Живые красивые деревья. Обращение в администрацию отправили, конечно, но оно будет рассматриваться от 15 дней. За это время деревьев не останется, — возмущается владелец квартиры на улице Центральной Евгений.

Местные жители позвонили операторам Зеленого телефона, где им посоветовали для начала вызвать милицию. Юристы помогли составить обращение в aдминистрацию Заводского Района и порекомендовали пообщаться с экологом «Зеленстроя» по поводу наличия гнезд на деревьях.

Евгений поделился итогами беседы с экологом и главным инженером «Зеленстроя».

— Из разговора стало понятно, что срубить 135 деревьев просто дешевле, чем искать другие варианты. Эколог сообщил, что проект утверждался 4 года назад. На вопрос о том, что за 4 года года на деревьях могли поселиться птицы, просто развели руками.

Сейчас идет период активного гнездования птиц, в гнездах могут быть птенцы. Вырубка деревьев запрещена до 15 августа. В противном случае будут огромные штрафы.

В «Зеленстрое» Заводского района сообщили: организация работает по договору строительного спецподряда с «Минскэнергоспецремонт». На улице производится реконструкция тепломагистрали, то есть ее замена. Трубы проложены под зеленой зоной, поэтому предусматривается точечная вырубка деревьев: 135 деревьев и 358 кустарников.

— Мы уже объясняли жильцам: раньше деревья садили, невзирая на то, какие есть коммуникации под землей. Как итог — теперь, чтобы провести реконструкцию коммуникаций, приходится удалять даже здоровые деревья. Сейчас уже имеется строгий регламент: на территориях, где есть тепломагистраль и коммуникации, деревья не высаживаются, чтобы потом не возникало проблем.

В «Минскэнергоспецремонте» заявили, что без вырубки деревьев раскопки и реконструкцию провести невозможно. По словам представителей компании, проект прошел независимую экспертизу, согласован с Мингорисполкомом.

— Из их слов следует, что они собираются выкапывать и демонтировать старую теплотрассу и на этом же месте проложить новую. Нам работники сообщили обратное. На месте проведенных работ у дома номер 1 ясно видно, что вырубили деревья четко в середине зеленых насаждений, где нет старой теплотрассы. По люкам, а также столбам пара над асфальтом четко понятно, что теплотрасса идет под тротуаром, — отмечает Евгений.

«Зеленстрой» обещает компенсационные посадки: 298 деревьев и 498 кустарников. Уже высажено около 150 деревьев в зеленых зонах. За каждое вырубленное дерево садятся в среднем три новых.

— Эти деревья были посажены 50 лет назад. Не на теплотрассе. Их посадили родители, бабушки и дедушки тех людей, которые теперь живут в этих домах, отдыхают в тени деревьев, любуются ими из окон. Как их могут утешить компенсационные посадки непонятно где? Когда разрабатывался проект, никто не учел плохую экологию этого района (в нескольких шагах проходная МАЗа). Эти деревья очень спасали.

Евгений намерен добиться временной приостановки вырубки из-за гнезд.