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Минское «Динамо» расторгло контракт с Лаландом

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  • 22.05.2017, 18:25
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Соглашение с голкипером сборной Беларуси досрочно прекращено по инициативе «зубров».

Минское «Динамо» объявило о расторжении контракта с вратарем сборной Беларуси Кевином Лаландом, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение с голкипером досрочно прекращено по инициативе ХК «Динамо-Минск». Это решение согласовано с тренерским штабом. Также оно связано с оптимизацией бюджета на следующий сезон.

Кевин Лаланд выступал за «Динамо» с 2011 по 2017 год, лишь на один сезон (2014/2015) отлучаясь в московский ЦСКА.

Прошлый сезон Лаланд практически полностью пропустил из-за травмы, проведя в сумме лишь семь поединков.


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