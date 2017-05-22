Минское «Динамо» расторгло контракт с Лаландом

Минское «Динамо» расторгло контракт с Лаландом3
- 22.05.2017, 18:25
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Соглашение с голкипером сборной Беларуси досрочно прекращено по инициативе «зубров».
Минское «Динамо» объявило о расторжении контракта с вратарем сборной Беларуси Кевином Лаландом, сообщает официальный сайт клуба.
Соглашение с голкипером досрочно прекращено по инициативе ХК «Динамо-Минск». Это решение согласовано с тренерским штабом. Также оно связано с оптимизацией бюджета на следующий сезон.
Кевин Лаланд выступал за «Динамо» с 2011 по 2017 год, лишь на один сезон (2014/2015) отлучаясь в московский ЦСКА.
Прошлый сезон Лаланд практически полностью пропустил из-за травмы, проведя в сумме лишь семь поединков.