Белорус возглавил грозненский «Терек» 22.05.2017, 21:54

Олег Кононов

Контракт Олега Кононова с «Тереком» рассчитан на три года.

Белорусский специалист Олег Кононов возглавил грозненский футбольный клуб «Терек». Об этом глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал в Instagram.

Контракт нового тренера рассчитан на три года. На посту главного тренера «Терека» Кононов сменил Рашида Рахимова, возглавлявшего клуб с 2013 года.

Кононов тренировал «Краснодар» с 2013 по 2016 год. С командой он стал бронзовым призером чемпионата России, выходил в финал Кубка страны, плей-офф Лиги Европы.

«Терек» занял пятое место в чемпионате России-2016/17, не попав в зону еврокубков.