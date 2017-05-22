В Светлогорске коммунальщики привезли мину в детскую песочницу 22.05.2017, 22:16

Фото: ranak.by

В песочнице оказался 50-миллиметровый минометный снаряд времен Второй мировой войны.

Сотрудники КЖУП «Светоч» утром 22 мая развозили песок на детские площадки во дворах Светлогорска и неожиданно увидели мину в привезенном песке, сообщает ranak.by. Песок набирали в карьерах в районе деревни Страковичи.

Неожиданную находку они обнаружили у дома №22 по улице Ленина. В песочнице оказался 50-миллиметровый минометный снаряд времен Второй мировой войны.

На место происшествия вызвали милицию, которая оцепила его, и Саперно-пиротехническую группу.

Фото: ranak.by

Фото: ranak.by