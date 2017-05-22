В Светлогорске коммунальщики привезли мину в детскую песочницу
- 22.05.2017, 22:16
В песочнице оказался 50-миллиметровый минометный снаряд времен Второй мировой войны.
Сотрудники КЖУП «Светоч» утром 22 мая развозили песок на детские площадки во дворах Светлогорска и неожиданно увидели мину в привезенном песке, сообщает ranak.by. Песок набирали в карьерах в районе деревни Страковичи.
Неожиданную находку они обнаружили у дома №22 по улице Ленина. В песочнице оказался 50-миллиметровый минометный снаряд времен Второй мировой войны.
На место происшествия вызвали милицию, которая оцепила его, и Саперно-пиротехническую группу.