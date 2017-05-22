Сборная Беларуси узнала соперников по ЧМ-2018

Сборная Беларуси узнала соперников по ЧМ-20185
- 22.05.2017, 22:47
Белорусским хоккеистам придется сражаться с командой России.
ИИХФ обнародовала состав групп на Чемпионат мира 2018 года, сообщает группа ФХРБ «Вконтакте».
Сборная Беларуси определена в группу А вместе с Россией, Швецией, Чехией, Швейцарией, Словакией, Францией и Австрией.
Матчи октета А примет 12.5-тысячная Royal Arena в Копенгагене.
В Хернинге пройдут ледовые баталии группы В, куда вошли Канада, Германия, США, Финляндия, Норвегия, Латвия, новичок топ-дивизиона Южная Корея и хозяйка турнира Дания.