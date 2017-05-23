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Доклад в ООН: Белорусские власти вернулись к широкомасштабным репрессиям

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  • 23.05.2017, 7:48
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Миклош Харашти

Опубликован доклад о ситуации с правами человека в Беларуси, который будет представлен в ООН в следующем месяце Миклошем Харашти.

Белорусские власти вернулись к политике широкомасштабных репрессий, что привело к резкому ухудшению ситуации с правами человека, говорится в докладе, как сообщает Reuters (перевод – belaruspartisan.org).

В прошлом месяце Соединенные Штаты еще на шесть месяцев продлили приостановку санкций в отношении Беларуси, что стало частью усилий по привлечению Александра Лукашенко «на светлую сторону силы». А в прошлом году Евросоюз снял санкции против Беларуси, длившиеся пять лет.

В докладе Миклоша Харашти содержится призыв к международному сообществу сохранять бдительность в отношении прав человека в Беларуси.

«Ситуация в области прав человека в Беларуси резко ухудшилось», — сказано в документе.

Подавление мирных протестов в марте было самым жестоким с 2010 года, оно знаменовало собой окончание кратковременного периода, когда власти воздерживались от применения силы.

«Специальный докладчик сожалеет, что его предупреждения об опасности, связанной с системным характером укоренившихся репрессивных законов, оказались верными», — говорится в докладе.

В докладе Харашти говорится, что более 900 человек были задержаны по сфабрикованным обвинениям, включая лидеров оппозиции, правозащитников, журналистов и иностранных гостей.

«Это еще один пример циклического характера политики белорусских властей в области прав человека. За последние два десятилетия они неоднократно возвращались к репрессиям после кратковременных периодов относительной либерализации, оставляя неизменным правопорядок, который был целенаправленно разработан для подавления нескольких основных прав человека», — говорится в документе.


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