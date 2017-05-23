Станислав Богданкевич о Кобякове: Не та харизма 9 23.05.2017, 8:59

2,651

СТАНИСЛАВ БОГДАНКЕВИЧ

Нынешний кабинет министров не в состоянии ничего решать без оглядки на своего «хозяина».

В ближайшее время Лукашенко должен заслушать расширенный отчет правительства об итогах работы экономики.

Стоит ли после этого мероприятия ждать отставки премьер-министра Андрея Кобякова?

Экс-глава Нацбанка, доктор экономических наук Станислав Богданкевич в интервью belaruspartisan.org заявил, что не верит в изменения в составе правительства.

- На мой взгляд, Лукашенко абсолютно устраивает та экономическая политика, которую ведет правительство и во главе которой стоит он сам.

- А как вы оцениваете Кобякова как премьер-министра?

- Ну как можно оценивать, если он не способен что-то решать, предлагать? Как говорится, не та харизма.

- Кобяков говорит, что «в белорусской экономике наметился положительный тренд...»

- Я лично этого тренда не заметил. Единственный позитив – это валютный курс. И то он связан не с плюсами в экономике, а с минусами! С тем, что у нас застой в экономике, падение денежных доходов населения. Поэтому наблюдается и падение малого бизнеса – нет денег у населения, сфера услуг сокращается. Поэтому и курс стоит – что же в этом хорошего?

- По вашим прогнозам, надолго такая ситуация с валютой?

- Думаю, продлится, если только под давлением Лукашенко кардинально не поменяется политика Национального банка. Но, полагаю, не поменяется.

Я был несколько раз на «круглых столах», проводимых Нацбанком, и понял, что им даны полномочия держать курс и снижать инфляцию. Павел Каллаур даже признавался, что его пригрозили снять с работы, если не будет сделано выводов из тех провалов, которые случились в недавнем прошлом, когда инфляция зашкаливала, валютный курс падал. Эта задача поставлена и она выполняется.

- У Прокоповича была идея постоянно накачивать денежную массу…

- В этом нет необходимости, потому что излишняя ликвидность у коммерческих банков. Деньги у коммерческих банков есть, но они не знают, куда их девать. Банки с удовольствием вкладывали бы свои деньги не в Нацбанк, а кредитовали бы экономику. Но нет эффективных проектов! В этом проблема!

- А вам на «круглых столах» в Нацбанке слово дают? Или зовут просто послушать?

- Конечно! Приглашают человек 10, всем обязательно дают возможность высказаться. Я там, кстати, самый старый.

Нас приглашают посоветоваться. Вначале идет небольшой доклад, потом обсуждение. Дискуссии, вопросы… Некоторые, например, критикуют Нацбанк, говорят, что нужно больше давать кредитов. Но это не основанные на наших реалиях аргументы. Аргументация Нацбанка сегодня гораздо более серьезная по сравнению с теми, кто его критикует.

И в последнее время наш совет, я сказал бы, поддерживает политику Национального банка. Мы считаем, что она сейчас в основном правильная. Можно было бы еще более жесткую проводить политику, но… Все зависит не от банкиров.

У Нацбанка есть понимание, что проблема не в денежно-кредитной политике, а том, что старая модель экономики совершенствуется лишь косметически. А реальных шагов для того, чтобы поменять ее на более эффективную, не предпринимается. Много было заявлений о том, что нужно сократить зависимость экспорта и импорта от России. А на самом деле эта зависимость только усилилась, доля во внешней торговле с Россией увеличилась в последние годы, а не снизилась. И это никак не связано с политикой Нацбанка.