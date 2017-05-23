Минюст Украины: При Януковиче из госбюджета украли $40 миллиардов 1 23.05.2017, 10:36

Виктор Янукович

Фото: Коммерсант

В связи с этим необходимо принять закон о спецконфискации.

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что за три года президентства Виктора Януковича было украдено около 40 миллиардов долларов, передает «Укринформ».

В сентябре прошлого года Петренко заявлял, что Янукович вывел из госбюджета от 20 до 30 миллиардов долларов.

«Кроме 1,1 миллиарда арестованных в Украине средств, принадлежавших Януковичу, только по экспертным оценкам около 40 миллиардов долларов было украдено режимом Януковича за 3 года их так называемого управления», — сказал он.

Министр добавил, что эти деньги находятся под разными юрисдикциями в разных государствах. Их вывели из страны через сложные схемы.

По его словам, именно поэтому необходимо принять закон о спецконфискации, так как он дает возможность в том числе через международное сотрудничество вернуть эти средства.

«К сожалению, парламент не принял закон о спецконфискации и необходимость в нем не исчезает», — отметил Петренко.

Напомним, в конце прошлого месяца сообщалось, что суд конфисковал деньги окружения Януковича на сумму 1,5 миллиарда долларов. Адвокаты отрицают причастность Януковича к конфискованным деньгам. По их словам, у бывшего главы государства на счете в Ощадбанке лишь 28 миллионов гривен.