закрыть
23 мая 2017, вторник, 15:39
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Как белоруска бросила работу швеи и стала дальнобойщицей

  • 23.05.2017, 15:23

31-брестчанка нашла в себе смелость круто изменить свою жизнь.

31-летняя Ольга Бартковска когда-то была швеей в Бресте, а теперь стала дальнобойщицей и колесит по всей Европе. «Все также давлю на педаль, только уже не швейной машины, а грузовика», — шутит девушка, рассказывая tut.by о своем крутом жизненном повороте.

«Работала швеей только потому, что заработок выходил хороший»

— Еще в школе я получила специальность «портной легкого платья». После поступила в училище, но через три дня меня заменили другой девочкой. Мама приезжала к директору, разговаривала, и меня согласились взять обратно, но я уже пошла на принцип и отказалась. Прошла курсы от центра занятости, стала швеей с умением раскроя.

С 18 лет начала работать: сначала в фирме по пошиву автомобильных чехлов, позже перешла на женскую одежду. Дальше был неудачный брак, после развода в 2011 году родила дочь. Во время декрета заочно с отличием закончила Барановичский колледж легкой промышленности. Могла бы стать технологом, но… В октябре 2015 года второй раз вышла замуж. Муж у меня поляк, поэтому после свадьбы начали делать все необходимые документы для переезда в Польшу.

Естественно, возник вопрос: где я буду работать? Тем более, что знание польского языка на тот момент у меня было на уровне пятилетнего ребенка. Швеей, конечно, могла бы пойти, но, честно говоря, не хотела: меня никогда не привлекала эта профессия. Работала только потому, что заработок выходил хороший.

А муж с 2005 года был водителем-международником и предложил ездить с ним. Сначала я не придала значения этой идее, но, обдумав все и поговорив с мамой, я уволилась с работы и записалась на получение прав категории С.

«После первого вождения одежду можно было выкручивать»

— Училась я в Бресте: и с языком проще, и намного дешевле. На МАЗе сдала с первой попытки (хотя после первого вождения одежду можно было выкручивать!). Далее на ЗИЛе с прицепом, но тоже удачно. Когда показывала знакомым из Польши этот ЗИЛ, они не верили, что на таком антиквариате можно ездить!

На курсах я была единственной девушкой, и в начале обучения мои однокурсники пребывали в шоке. Постоянно спрашивали, зачем мне это. Серьезно ли я решила ездить на фурах? А я, смеясь, отвечала, что мне деньги некуда девать и поэтому я здесь.

Пока я училась муж поговорил со своим шефом, попросил, чтобы меня приняли на работу. К сожалению, тот отказал. Обосновал свое решение тем, что у него уже работает две супружеские пары и поначалу с барышнями были проблемы. Мы, конечно, расстроились, но не отчаялись. К тому же в Варшаве мне предстояло пройти еще два курса — на перевозка опасных грузов (ADR) и водителя-международника. Так сама я бы ничего не сделала, мужу, к сожалению, пришлось уволиться.

Благодаря любимому мужу сдала все удачно. И вот, когда практически все документы были на руках, позвонил шеф и сказал, что передумал! Я ликовала и одновременно очень нервничала. Подъехали на фирму в Варшаве, подписали «пробный» договор на три недели. Мы начали работать. Поначалу было очень тяжело: во-первых, не чувствовала габаритов нашего DAFика, во-вторых, никогда не работала ночью, а тут еще и ехать нужно. Боялась уснуть. Тяжело было и морально, и физически. Первый месяц муж постоянно кричал на меня: «Надо отъехать от этой правой стороны», «Держись левой, когда обгоняешь». Ну, и нецензурная брань тоже присутствовала. Через две недели с нами подписали новый договор на два года.

И вот уже пошел десятый месяц, как мы колесим по Европе. Я была в Литве, Латвии, Эстонии, Германии, Голландии, Бельгии, Франции, Испании, Дании, Финляндии, Австрии, Чехии. Теперь мой муж спокойно спит, когда я еду. Гордиться мной и говорит, что вожу лучше многих его бывших напарников (льстит мне, думаю, но приятно!). Моя нынешняя работа мне нравится гораздо больше старой, да и оплачивается в десяток раз лучше.

Люблю поездки в Финляндию: загрузка обычно в Германии, а потом паромом до Хельсинки. Паром плывет 36 часов, а там тебе и шведский стол, и сауна, и джакузи… Мечта, а не работа! Конечно, есть и минусы. В рейсе мы по 3−4 недели, а то и дольше. Самая длинная поездка заняла 50 дней, и все это время моя дочь была с бабушкой в Бресте. Благо, есть скайп, по которому мы постоянно поддерживаем связь. А как только возвращаемся из рейса, на следующий день снова пакуемся и едем в Беларусь. В общем, вся жизнь в разъездах да на чемоданах!

В сентябре этого года дочь в Варшаве идет в школу. Работу мы с мужем пока еще не хотим оставлять: нужно скопить какой-то капитал. Поэтому забираем бабушку к себе и еще годика два планируем поездить, а дальше как-то осваиваться на месте. Как говорится, всех денег не заработаешь. Вот такая у меня история о смене профессии: все также давлю на педаль, только уже не швейной машины, а грузовика.


Мнение

Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС?
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС? Андрей Липницкий
Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип
Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси Алексей Арестович


Интервью

Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля