Георгий Лепин: Вопрос с БелАЭС слишком серьезный, чтобы к нему относиться равнодушно 23.05.2017, 21:05

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Нужно более широко обсуждать и противостоять строительству АЭС в Островце.

Профессор, участник работ по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции Георгий Лепин рассказал «Радыё Рацыя» о том, на чем должна сосредоточиться рабочая группа по переоценке безопасности Белорусской АЭС.

Межведомственная рабочая группа по переоценке безопасности Белорусской АЭС создана распоряжением премьер-министра. К 31 августа этого года она должна будет подготовить доклад о стресс-тестах на АЭС, которая строится.

- Если эта группа будет реально работать, то, возможно, туда можно будет обращаться с какими-то предложениями. В любом случае это шаг в правильном направлении, так как я не раз говорил, что при строительстве такого стратегически важного объекта мелочей не бывает. Стоит не два и не три раза, а сто раз все перепроверить и держать на контроле. Кстати, в свое время совет министров также создавал свою комиссию, которая должна была решить вопрос, нужно ли строить АЭС. И тогда комиссия приняла решения о моратории на строительство на 10 лет.

- Одним словом, у властей тоже есть сомнения в безопасности будущей АЭС?

- Возможно, здесь даже не сомнения, а попытка вроде бы пойти навстречу пожеланиям общественности и сказать, что вопрос безопасности атомной электростанции - на постоянном контроле. Хотя, повторюсь, вреда от того, что создана такая комиссия в любом случае не будет. Может быть, удастся каким-то образом привлечь внимание к проблеме, более широко обсуждать ее. Многие же специалисты давно бьют в колокола, называют самые проблемные вопросы, связанные со строительством АЭС. Но все это не приобретает того резонанса, который необходим. А вопрос слишком серьезный, чтобы к нему относиться равнодушно.