Профессиональный оптимизм 2 23.05.2017, 23:07

Лев Марголин

Фото с сайта ucpb.org

Экономист Лев Марголин - о несбыточных прогнозах белорусских чиновников.

Несмотря даже на то, что МВФ утверждает о продолжении рецессии в Беларуси в этом году, Министерство экономики прогнозирует в этом году рост ВВП.

Экономист Лев Марголин прокомментировал «Белсату» манипуляцию чиновников статистикой и прогнозами.

«Настоящий оптимизм — у простых людей, — говорит Лев Марголин. — Если бы простые люди услышали, что становится лучше и становится легче жить — это оптимизм. То, что говорят чиновники — это профессиональный оптимизм».

«Они должны быть оптимистами по долгу», — говорит специалист.

По мнению эксперта, «если чиновники не будут находить какие-то плоды своего труда — Лукашенко их уволит и найдет других».