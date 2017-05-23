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Профессиональный оптимизм

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  • 23.05.2017, 23:07
Лев Марголин
Фото с сайта ucpb.org

Экономист Лев Марголин - о несбыточных прогнозах белорусских чиновников.

Несмотря даже на то, что МВФ утверждает о продолжении рецессии в Беларуси в этом году, Министерство экономики прогнозирует в этом году рост ВВП.

Экономист Лев Марголин прокомментировал «Белсату» манипуляцию чиновников статистикой и прогнозами.

«Настоящий оптимизм — у простых людей, — говорит Лев Марголин. — Если бы простые люди услышали, что становится лучше и становится легче жить — это оптимизм. То, что говорят чиновники — это профессиональный оптимизм».

«Они должны быть оптимистами по долгу», — говорит специалист.

По мнению эксперта, «если чиновники не будут находить какие-то плоды своего труда — Лукашенко их уволит и найдет других».


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