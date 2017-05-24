Как лжесвященник выманивал деньги у жителей Минска 5 24.05.2017, 12:36

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«Отец Александр» оказался ранее судимым 44-летним минчанином.

В конце апреля в минскую милицию поступило несколько заявлений. Люди жаловались, что их обманул мужчина, который представлялся священником.

Правоохранители выяснили, что мошенник представлялся «отцом Александром», предлагал освятить квартиры, при этом доставал записки и предлагал их заполнить. Объяснял, что они будут переданы монахам из Греции, которые как раз приехали в Минск. Также мужчина предлагал приобрести ладанку, собирал «пожертвования для онкобольных детей», пишет nn.by.

23 мая милиционеры задержали 44-летнего минчанина. Ранее он был судим, на момент задержания нигде не работал. Священником он не является.

Сейчас по делу проводится проверка. Мужчина может быть причастен к аналогичным преступлениям как в столице, так и других городах. Милиция просит граждан, которые владеют информацией о фактах мошенничества «священника», обратиться в Первомайское РУВД Минска лично либо по телефонам 102, 8-017-239-66-18, 8-017-280-02-02. Конфиденциальность гарантируется.