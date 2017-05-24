Больше трети пенсионеров Минска вынуждены работать 24.05.2017, 15:22

37% минских пенсионеров продолжают работать после выхода на пенсию.

Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома сообщил, что в Минске продолжают работать 176 010 пенсионеров, пишет tut.by.

Всего на 1 мая этого года в Минске было 483 606 минчан пенсионного возраста. Получается, что почти 37% минских пенсионеров все равно продолжают работать даже после выхода на пенсию.

Для сравнения, в феврале прошлого года в Минске было 475 000 пенсионеров – из них работали 176 500. А 1 августа 2015 года на учете в Минске состояло 468 907 пенсионеров, из них 166 194 работающих.