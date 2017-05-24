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В Кувейте поймали голубя с крошечным рюкзаком за спиной

  • 24.05.2017, 15:30

Рюкзачок оказался не простым, а с «сюрпризом».

В Кувейте таможенная полиция поймала голубя, к спине которого был прикреплен маленький рюкзак с наркотическими веществами. Об этом сообщает Al Arabiya (перевод – nn.by).

Отмечается, что в рюкзаке полиция обнаружила 178 таблеток, которые содержат наркотические вещества.

Сотрудники отдела отследили голубя и поймали над зданием у таможенного отдела. Также сообщается, что птица прилетела в Кувейт из Ирака.


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