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Рассерженные рабочие минского завода вызвали начальство «на ковер»

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  • 24.05.2017, 15:39
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Фото: bsc.by

Собрание на Минском заводе строительных материалов начнется 25 мая в 15.00.

Об этом Charter97.org сообщили работники предприятия ЗАО «Минский завод строительных материалов».

«На заводе сложилась критическая ситуация: с сентября 2016 года завод остановлен и по настоящее время не дееспособен. Наш завод отдали под управление конкурирующего предприятия ОАО «Радошковичский керамический завод».

Вследствие этого завод даже и не думают запускать, министерство молчит потому, что провели «модернизацию» и хотят замять это дело. Сотрудникам предприятия не продлевают контракты, потому что руководит заводом конкурирующее предприятие и им невыгодно нам помогать.

Завтра, 25 мая, сотрудники предприятия будут проводить собрание в 15.00 и будут вызывать на него так называемого «управляющего» завода, то есть директора завода ОАО «Радошковичский керамический завод», - говорится в письме возмущенных рабочих.


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