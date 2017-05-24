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МАЗ собирается «проесть» еще полмиллиарда долларов

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  • 24.05.2017, 15:04

Семашко анонсировал очередную «модернизацию» предприятия.

В развитие МАЗа планируется вложить около 500 млн долларов, сообщил сегодня заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко во время пленарного заседания «Инновационное и инвестиционное развитие машиностроительного комплекса Беларуси».

«В развитие МАЗа надо серьезно вкладывать средства - в новую кабину, новые мосты делать, новые оси. Есть инвестиционные программы, сейчас мы решаем проблемы с источниками финансирования, - будем развивать предприятие», - цитирует его слова БелТА. Чиновник пояснил, что речь может идти о финансировании в размере около полмиллиарда долларов.

Заместитель премьер-министра отметил, что МАЗ переживает не самый лучший период. «Есть проблемы, в том числе в объемах: если еще года три назад предприятие делало 24 тыс. автомобилей, в этом 6,7 тыс. делают и могут не выйти даже на 11 тыс. по итогам года», - сказал он.

Кроме того, вице-премьер коснулся перспектив развития БелАЗа, где сейчас реализуются серьезные инвестиционные программы. «Вложено почти 800 млн долларов, мы вышли на то, что закрыли полностью потребность мирового рынка в нашей номенклатуре, причем доля БелАЗа на мировом рынке растет. Если еще 5-6 лет назад она была на уровне 17-18%, то сейчас составляет почти 30%. Мы создали всю линейку техники - от 25 т до 450 т грузоподъемности, сделали первые самосвалы-беспилотники», - отметил Владимир Семашко.

Поднималась тема обеспечения машиностроения собственным металлом. «С пуском в позапрошлом году мелкосортно-проволочного стана на БМЗ мы на 60% закрыли потребность отрасли. Это абсолютно конкурентоспособное предприятие, это одна из основных позиций, с которой мы выходим на международный рынок. Но на этом останавливаться нельзя - перед БМЗ стоит задача закрыть на 100% потребность машиностроения в металле. Это непростая задача, цена вопроса - 800-850 млн долларов. И мы должны эту проблему решать», - заявил он и сказал, что ждет технико-экономическое обоснование от Минпрома по этому вопросу. Также вице-премьер подчеркнул, что страна заинтересована в приходе инвесторов на белорусские промпредприятия.


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