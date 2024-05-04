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Лукашисты устроили «хапун» в Лиде

  • 4.05.2024, 11:44
Лукашисты устроили «хапун» в Лиде

Задержаны работники нескольких предприятий и фирм.

xВ четверг, 2 мая, в Лиде прошел рейд милиции с массовыми задержаниями жителей города. Об этом поздно вечером в пятницу сообщил местный неофициальный телеграм-канал силовиков, заметила «Медиазона».

Как следует из сообщения канала, силовики выявили несогласных с властями на крупных предприятиях — ОАО «Лакокраска» и Лидском молочно-консервном комбинате, а также в нескольких частных фирмах. Работники были задержаны по статье 19.11 КоАП о распространении экстремистских материалов.

Количество задержанных не названо, что с ними сейчас происходит, неизвестно. По словам силовиков, они «ожидают своей дальнейшей участи в ИВС».

Если над ними планируются административные суды, то они пройдут не раньше понедельника, как минимум все выходные задержанным придется провести в изоляторе.

Однако еще до вынесения судебных решений авторы канала утверждают, что задержанным предстоит наказание в виде сбора камней на полях сельхозпредприятий района.

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