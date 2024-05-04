Какие авто стоит покупать в 2024 году? 4.05.2024, 11:26

Эксперты рассказали, какие доступные модели станут надежной инвестицией.

Авто – не только важная покупка, но и серьезная инвестиция. Важно искать модель, сохраняющую ценность со временем. Соотношение цены и качества – основное условие. Водители обращают внимание, прежде всего, на авто, которые не будут стоить слишком дорого и не требуют постоянных затрат на ремонт. Естественно, не последнюю роль играет и экономия на топливе.

Эксперты рассказали, какие доступные модели станут надежной инвестицией. GOBankingRates пообщался со специалистами в отрасли, чтобы узнать, какие бренды лучше выбрать в 2024 году.

Toyota

Toyota неизменно лидирует в рейтинге доступных и надежных авто. Эти модели традиционно оказываются на вершине списка бестселлеров.

«В целом, Toyota всегда становится лучшим выбором для покупателей, которые ищут недорогие автомобили. Во-первых, производитель предлагает широчайший ассортимент доступных автомобилей на рынке, а некоторые даже оснащены очень экономичными гибридными силовыми агрегатами. Вторым преимуществом является постоянный рекорд надежности Toyota в нескольких поколениях различных моделей, что минимизирует затраты на техническое обслуживание», – отметил Эвалдас Забитис, автомобильный эксперт в CarVertical.

Джейми Митри, менеджер по продажам и обслуживанию автомобилей Cumberland Hill Auto, добавил, что запчасти к этим авто являются первоклассными, а техническое обслуживание – доступным.

Брайан Муди, исполнительный редактор Kelley Blue Book, порекомендовал Toyota Corolla, давнего фаворита среди покупателей, ценящих бюджет. Это лучший выбор благодаря поразительной топливной эффективности и надежной работе.

Ford

На протяжении десятилетий Ford был известен как доступный культовый американский бренд благодаря своим крепким грузовикам и практичным семейным автомобилям. В 2024 году Ford продолжает оставаться лучшим выбором для покупателей.

Есть такой стереотип, что Ford – довольно дорогая марка. На самом деле производитель предлагает удивительное количество высококачественных и доступных автомобилей более низкого уровня.

«Например, Ford Maverick – один из меньших грузовиков бренда – предлагает впечатляющую грузоподъемность и крутящий момент, а также оснащен опцией гибридного двигателя для улучшенной экономии топлива», – подчеркнул Найджел Туннаклифф, соучредитель и генеральный директор Coastline Academy.

Honda

Honda уже давно является синонимом надежности и доступности, а модельный ряд бренда 2024 года сэкономит ваши деньги в долгосрочной перспективе.

«Honda предлагает разнообразную линейку автомобилей по конкурентоспособному ценовому диапазону. Автомобили имеют высокие показатели безопасности и хорошую топливную эффективность, что снижает долгосрочные расходы», – рассказал Туннаклифф.

Бренд также предлагает ряд электрических и гибридных транспортных средств, которые, несмотря на более высокую начальную стоимость, позволяют чрезвычайно экономить топливо в течение всего срока службы. Honda как бренд сохраняет высокую стоимость перепродажи.

Mazda

Несмотря на то, что Mazda часто находится в тени более крупных автомобильных гигантов, производитель создал себе нишу как бренд, обеспечивающий доступное вождение. Даже самые доступные Mazda далеки от базового транспорта. Mazda предлагает на выбор изысканные, хорошо сконструированные автомобили с элементами роскоши, что делает их очень выгодными инвестициями.