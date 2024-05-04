закрыть
4 мая 2024, суббота, 11:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Какие авто стоит покупать в 2024 году?

  • 4.05.2024, 11:26
Какие авто стоит покупать в 2024 году?

Эксперты рассказали, какие доступные модели станут надежной инвестицией.

Авто – не только важная покупка, но и серьезная инвестиция. Важно искать модель, сохраняющую ценность со временем. Соотношение цены и качества – основное условие. Водители обращают внимание, прежде всего, на авто, которые не будут стоить слишком дорого и не требуют постоянных затрат на ремонт. Естественно, не последнюю роль играет и экономия на топливе.

Эксперты рассказали, какие доступные модели станут надежной инвестицией. GOBankingRates пообщался со специалистами в отрасли, чтобы узнать, какие бренды лучше выбрать в 2024 году.

Toyota

Toyota неизменно лидирует в рейтинге доступных и надежных авто. Эти модели традиционно оказываются на вершине списка бестселлеров.

«В целом, Toyota всегда становится лучшим выбором для покупателей, которые ищут недорогие автомобили. Во-первых, производитель предлагает широчайший ассортимент доступных автомобилей на рынке, а некоторые даже оснащены очень экономичными гибридными силовыми агрегатами. Вторым преимуществом является постоянный рекорд надежности Toyota в нескольких поколениях различных моделей, что минимизирует затраты на техническое обслуживание», – отметил Эвалдас Забитис, автомобильный эксперт в CarVertical.

Джейми Митри, менеджер по продажам и обслуживанию автомобилей Cumberland Hill Auto, добавил, что запчасти к этим авто являются первоклассными, а техническое обслуживание – доступным.

Брайан Муди, исполнительный редактор Kelley Blue Book, порекомендовал Toyota Corolla, давнего фаворита среди покупателей, ценящих бюджет. Это лучший выбор благодаря поразительной топливной эффективности и надежной работе.

Ford

На протяжении десятилетий Ford был известен как доступный культовый американский бренд благодаря своим крепким грузовикам и практичным семейным автомобилям. В 2024 году Ford продолжает оставаться лучшим выбором для покупателей.

Есть такой стереотип, что Ford – довольно дорогая марка. На самом деле производитель предлагает удивительное количество высококачественных и доступных автомобилей более низкого уровня.

«Например, Ford Maverick – один из меньших грузовиков бренда – предлагает впечатляющую грузоподъемность и крутящий момент, а также оснащен опцией гибридного двигателя для улучшенной экономии топлива», – подчеркнул Найджел Туннаклифф, соучредитель и генеральный директор Coastline Academy.

Honda

Honda уже давно является синонимом надежности и доступности, а модельный ряд бренда 2024 года сэкономит ваши деньги в долгосрочной перспективе.

«Honda предлагает разнообразную линейку автомобилей по конкурентоспособному ценовому диапазону. Автомобили имеют высокие показатели безопасности и хорошую топливную эффективность, что снижает долгосрочные расходы», – рассказал Туннаклифф.

Бренд также предлагает ряд электрических и гибридных транспортных средств, которые, несмотря на более высокую начальную стоимость, позволяют чрезвычайно экономить топливо в течение всего срока службы. Honda как бренд сохраняет высокую стоимость перепродажи.

Mazda

Несмотря на то, что Mazda часто находится в тени более крупных автомобильных гигантов, производитель создал себе нишу как бренд, обеспечивающий доступное вождение. Даже самые доступные Mazda далеки от базового транспорта. Mazda предлагает на выбор изысканные, хорошо сконструированные автомобили с элементами роскоши, что делает их очень выгодными инвестициями.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Всемирный день свежего воздуха
Всемирный день свежего воздуха Ирина Халип
Борьба против щупальцев Кремля
Борьба против щупальцев Кремля Леонид Невзлин
Лукашенко резко засуетился
Лукашенко резко засуетился Сергей Климовский
Беларусь в НАТО: миф или реальность?
Беларусь в НАТО: миф или реальность? Андрюс Кубилюс