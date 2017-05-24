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Названы топ-10 направлений туризма в Европе

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  • 24.05.2017, 16:06
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В числе наиболее интересных направлений оказалась столица Хорватии Загреб.

Авторитетное издание Lonely Planet составило список из топ-10 лучших туристических направлений Европы в 2017 году. Эксперты обнародовали список без ранжирования мест. В числе привлекательных мест оказалась столица Хорватии Загреб, пишет korrespondent.net.

Также в список вошел шведский остров Готланд в Балтийском море, который является важным историческим местом.

Отметили специалисты достоинства региона Галисии на Пиренейском полуострове, с оригинальной местной кухней и знаменитой паломнической дорогой под названием Путь Святого Якова.

В том числе, в список включены город Лидс в Великобритании, регион Алентежу в Португалии, север Германии, Молдавия, кипрский город Пафос и французский Гавр.


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