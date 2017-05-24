закрыть
24 мая 2017, среда, 18:17
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Ночь пожирателей рекламы» объявила программу

  • 24.05.2017, 16:23
  • 9,526

Уже 2 июня в Минске состоится рекламное шоу, где зрители смогут увидеть около 400 роликов.

«Ночь пожирателей рекламы» — это не только и не столько показ роликов, это масштабное культурное мероприятие, которое начинается задолго до входа зрителя в зал. В этом году можно поучаствовать в конкурсах, послушать выступления белорусских музыкантов, получить подарки, в общем, неплохо развлечься, пишет tut.by.

«Ночь пожирателей рекламы» — это праздник. А какой праздник без музыки, артистов, ярких красок, вкусных напитков и красивого оформления? И так каждый год. Войдя в фойе, где проходят «Ночи», гости-зрители сразу же попадают внутрь многопланового шоу, где каждый может выбрать что-то на свой вкус. Можно поучаствовать в конкурсах, сфотографироваться на фоне броского плаката, получить сувениры от спонсоров и партнеров проекта.

Как сообщили организаторы, в этот раз прямо на выходе из зала будет сконструирована большая сцена, на которой во время всех перерывов выступят звезды белорусской эстрады, а также молодые артисты. Ведущий не даст заскучать самому сонному зрителю, а подарки и различные активности от партнеров — Sven, Burn, картинг-клуба «Форсаж», студии тату «Dopeink tattoo», радио Unistar, Vip toys, дельфинария «Немо» и других — станут приятным сюрпризом.

Гости смогут покататься на гироскутерах и профессиональных самокатах, поиграть на игровых приставках, ощутить мир виртуальной реальности в специальных очках, сделать себе стильную прическу в барбершопе и даже попробовать себя в качестве тату-мастера. Всю ночь будут работать бары Дворца Республики, в которых можно подкрепиться и взбодриться.

Сейчас организаторы согласовывают картинг, на котором можно прокатиться всем желающим, а также сфотографировать и рассмотреть вблизи спортивные автомобили, которые участвуют в профессиональных авточемпионатах.

Вход на мероприятие: 18+.

Цена билетов: от 18 руб. до 37 руб.


Мнение

У нас у всех есть шанс
У нас у всех есть шанс Наталья Радина
Не молчите!
Не молчите! Николай Статкевич
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС?
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС? Андрей Липницкий
Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип


Интервью

Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация