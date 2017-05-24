«Юнистар» накажет ведущего, заявившего об отвращении к белорусскому языку 9 24.05.2017, 19:11

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Константин Каверин

Фото: nn.by

Причину своего отвращения он видит в плохих школьных и университетских преподавателях.

Шоумен и радиоведущий Константин Каверин на днях спровоцировал волну возмущения в социальных сетях, признавшись, что испытывает отвращение к белорусскому языку, пишет nn.by.

Причину своего отвращения видит в плохих школьных и университетских преподавателях.

Правда, этим дело не закончилось — в обсуждениях своего поста в «Фейсбуке» Каверин позволял себе весьма неэтичные фразы в отношении людей, которые защищали противоположную позицию.

Один из них — активист БХД Денис Садовский — обратился на радио «Юнистар», где работает Каверин, с просьбой разобраться в ситуации.

«Редакция несет полную ответственность за то, что высказывается ведущим в эфире, а также на внеэфирных мероприятиях радиостанции. А страница в соцсетях является его личным пространством, и мнение, озвученное Константином в фейсбуке, может не совпадать с мнением редакции (что и произошло в этот раз), — ответили ему в «Юнистаре». — Мы считаем недопустимым хамство по отношению к другим пользователей социальной сети. Поведение ведущего оценено как неприемлемое. Мы приняли меры, Константин наказан».

Каким образом наказали ведущего?

Сам он не ответил на вопрос, сказав, что эта ситуация ему надоела и он не хочет о ней говорить.

Более развернутый комментарий дал программный директор радио «Юнистар» Александр Наливайко:

«У нас состоялся большой разговор с Константином, буквально утром. Окончательные меры мы будем принимать жесткие, и касаются они в первую очередь его реакции на комментарии, которые возникли под постом. Я говорю о не очень этической реакции на людей, которые высказывали свои мысли. А что касается самого сообщения Константина, то хорошо если хоть половина комментаторов дочитали до конца, где начинается про Горвата. Фактически там пост не о белорусском языке, а об отношениях учеников и учителей».

Наливайко заверил, что в эфире «Юнистара» были и остаются белорусскоязычные композиции.