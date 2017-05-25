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Фотофакт: Библиотекарь из Китая потрясла мир своей молодостью

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  • 25.05.2017, 10:13
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Недавно 50-летняя китаянка поставила перед собой цель – переплыть море.

Красивое подтянутое тело, гладкая кожа и никаких морщинок — китаянка удивила невероятной молодостью миллионы людей во всем мире, пишет dailymail.co.uk (перевод – tut.by).

«Когда я рассказываю, что мне 50, то обычно люди не верят», — говорит Лю Елин.

На фотографии слева Лю Елин 15 лет, а на фото справа — 49

Лю Елин родилась в 1968 году в китайской провинции Хэнань. Всю жизнь она проработала библиотекарем.

Энергичная и красивая женщина говорит, что ее внешний вид часто доставляет неудобства: многие думают, что она девушка ее 22-летнего сына.

Так в чем же секрет молодости китаянки? Лю Елин утверждает, что почти не пользуется косметикой. Она фанатка фитнеса, что, по ее мнению, и есть секрет успеха.

«Я плаваю в озере и делаю упражнения с весом каждый день», — рассказывает женщина. — Но мой любимый вид нагрузок — это плавание на открытом воздухе зимой. Когда все надевают пуховики, я достаю купальник, а потом ныряю в морозную воду. Это закаляет силу воли».

Лю Елин подчеркивает, что жесткий режим тренировок выработал характер и сделал ее сильной. Она переплыла реку Янцзы в Китае и реку Хан в Южной Корее. В марте 2016 года женщина поставила перед собой цель: переплыть море. Она успешно пересекла Малаккский пролив, отправившись с берегов Пенанга, Малайзия.

Лю Елин почти каждый день выкладывает свои фотографии в социальные сети. У нее уже более 75 000 подписчиков, а ведущие телеканалы борются за возможность пригласить спортсменку в эфир.

Лю Елин говорит, что поделилась своей историей публично, чтобы вдохновить как можно больше женщин заниматься спортом и быть уверенными в себе и своей красоте.


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