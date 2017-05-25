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Данкверт начал новую продуктовую войну против Беларуси

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  • 25.05.2017, 11:14
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Под санкции «Россельхознадзора» попали почти 100 белорусских предприятий.

«Россельхознадзор» опубликовал «черный список» из почти ста белорусских предприятий, 34 из которых имеют ветеринарно-санитарный статус с «усиленным лабораторным контролем», 26 – предупреждение – и еще 36, к которым у контрольного ведомства особые требования.

Список не окончательный

«Путин хочет, чтобы Лукашенко перекрыл эти каналы, а белорусская сторона не признает наличие этих каналов реэкспорта, поэтому Россия вынуждена давить на Беларусь вот таким образом», – рассказала «Белсату» Инна Гармель, журналистка «Agrolive.by».

Как раз с сегодняшнего дня «Россельхознадзор» ввел временные ограничения на поставку в Россию продукции с еще трех белорусских предприятий – «Мясопродукт», «Розовый кит» и Мясной двор «Тарасово». А 22-го мая был утвержден усиленный лабораторный контроль, который касается продукции девяти отечественных мясо-молочных предприятий. С такими мерами российской стороны не согласен бывший премьер, член коллегии Евразийской экономической комиссии Сергей Сидорский, который в интервью нашему телеканалу заявил следующее.

«Главное – продукция продается и ценится покупателями. И это видно, так как белорусская продукция в течение дня, двух, трех дней фактически не меняется в составе консистенции. Открываешь другой продукт, импортный – там уже сыворотка и половина банки стоит с отстоем. Вот где проблему нужно смотреть, а не ловить блох там, где их нет», – уверен бывший премьер-министр.

Поездка Лукашенко в Китай раздражает Москву?

Особенно заметны, говоря словами бывшего премьера, «блохи», стали после визита президента Беларуси в Китай. Хотя еще два дня назад министр сельского хозяйства России Александр Ткачев по итогам переговоров с белорусской стороной сообщил, что Москва сняла запреты на поставки с двух мясных и семи молочных белорусских предприятий, и в течение недели-десяти дней должен состояться следующий этап переговоров, чтобы снять и другие запреты. По оценкам экспертов, такая игра Лукашенко с китайскими рынками – прозрачный посыл Кремля главе Беларуси.

«Если учитывать, что в ходе визита Лукашенко в Китай рассматривались два вопроса – это инвестирование одной из крупных китайских корпораций в ту же молочку, и второй – о допуске белорусской говядины на белорусский рынок, это легко увязать с теми мерами, которые принимает Россия», – говорит Гармель.

Еще в феврале Александр Лукашенко обвинил во всех пищевых бедах главу «Россельхознадзора» Сергея Данкверта и приказал отечественным правоохранителям надеть на него наручники за нанесение ущерба Беларуси. Правда, Кремль на это тоже имеет свое мнение: на днях Генпрокуратура России опубликовала ответ на запрос центра «Трансперенси Интернешнл – Россия», не найдя никаких коммерческих интересов российского чиновника в ограничениях поставок белорусской продукции.


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