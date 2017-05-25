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На картах Apple появились города Беларуси

  • 25.05.2017, 11:52
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Фото: Bloomberg

Долгое время большинство населенных пунктов в программе «Карты» на айфонах выглядели как пересечение двух дорог.

Компания Apple опубликовала детализированные карты большинства крупных белорусских городов. В сервисе «Карты» стали доступны все областные центры, а также крупные райцентры, пишет tut.by.

В операционных системах iOS и macOS есть стандартная программа «Карты». Долгое время для белорусов она была совершенно бесполезна — большинство населенных пунктов в ней выглядели как пересечение двух дорог.

На днях ситуация изменилась. Теперь в белорусских городах прорисованы улицы и железнодорожные пути, отмечены достопримечательности и заведения. Стало доступно построение маршрутов, также можно переключаться между стандартным и спутниковым видом.

На обновленных картах в деталях видны Минск, Брест, Гомель, Гродно, Витебск, Могилев, Бобруйск, Молодечно, Лида, Полоцк, а также другие населенные пункты.


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