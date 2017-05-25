Опубликованы фото бросившего взрывчатку во двор белорусского посольства в Литве 2 25.05.2017, 12:22

Полиция Вильнюса просит помощи в опознании подозреваемого.

Полиция Вильнюса сообщает, что получены фотографии человека, которого подозревают в том, что он бросил неустановленный взорвавшийся предмет на территорию белорусского посольства, сообщает delfi.lt.

По данным полиции, именно он убегал от здания посольства, когда произошел взрыв.

Напомним, 18 мая, в 20.26 ч. в полицию поступило сообщение о том, что на территорию белорусского посольства в Вильнюсе, на ул. Миндауго, бросили неустановленный взорвавшийся предмет (возможно, петарду), предмет взорвался во дворе посольства.

Имущество и люди не пострадали.

В ходе расследование были получены записи с видеокамер, на которых зафиксирован молодой человек, подозреваемый в нарушении общественного порядка.