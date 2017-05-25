Оруэллу и не снилось: В Гродно «пикет» в интернете приравняли к настоящему 25.05.2017, 13:15

В Ленинском суде Гродно начался административный процесс над Ольгой и Сергеем Веремеенко.

Их судят за размещение в интернете снимков с бело-красно-белыми флагами и надписями «У Горадні такія самыя, як Васіль», «Такі самы, як Васіль!!!», передает «Свабода».

Согласно протоколу, Ольга и Сергей Веремеенко обвиняются в проведении пикетирования с демонстрацией бело-красно-белого флага. Давая показания в суде и Ольга, и Сергей Веремеенко виновными себя не признают и настаивают на том, что никакого пикетирования они не проводили.

Оба объяснили, что сделали на улице снимки с бело-красно-белым флагом, затем Сергей обработал их в «фотошопе» и добавил надписи: «У Горадні такія самыя, як Васіль», «Такі самы, як Васіль!!!». Никаких призывов, требований, плакатов - ничего у них не было.

Сергей Веремеенко разместил снимки на собственной странице в интернете, как заявил сам в суде, в знак солидарности с несправедливо, по его мнению, осужденным гомельском активистом Василием Поляковым, который вышел на акцию с бело-красно-белым флагом и за это был наказан 15 сутками ареста.

Веремеенко настаивали на том, что фотографирование с флагом не может подпадать под определение пикета.

«Неужели, чтобы выйти и сфотографироваться в городе с каким-то предметом, нужно брать разрешение в горисполкоме?» - спрашивали супруги в суде.

Сергей Веремеенко цитировал закон, показывал суду десятки снимков людей в Гродно, которые фотографируются с самыми разными флагами, в том числе советской эпохи, российскими и другими, и их за это к ответственности не привлекают.

Свидетель-милиционер Алексей Войтешко настаивал в суде, что Веремеенко проводили именно пикет, несмотря на то, что сам лично не видел, как и когда это происходило, и свидетелей, которые бы это могли засвидетельствовать, тоже нет.

По его словам, достаточно того, что снимки с надписями были выставлены на одном из сайтов в интернете и «в результате мониторинга милиционеры это отследили», а разрешения из горисполкома, мол, на это не было.

Он пояснил суду, что время проведения пикета было зафиксировано с того момента, когда снимки появились в интернете: «Пикет был проведен в интернете», - заявил в суде милиционер Войтешко.

Сергей Веремеенко ходатайствовал о вызове в суд участкового милиционера, который составлял на них протоколы, поскольку без его объяснения нет ясности, по какой причине вообще они были составлены. Судья удовлетворил ходатайство и перенес процесс на 30 мая.

Владимир Хильманович

На заседании суда присутствовал правозащитник Владимир Хильманович, который обратил внимание на юридические казусы того, как милиционеры составляют подобные протоколы и передают их в суд:

«Мы привыкли уже ко всему в наших судах, к различным фантазиям свидетелей-милиционеров. Но сегодня свидетель-милиционер Войтешко признал в суде, что лично отдал распоряжение не только провести опрос подозреваемых в совершении правонарушения, а отдал конкретные инструкции участковому милиционеру, как составлять на них протокол. И самое интересное, что потом в суде сам же Войтешко выступает в качестве единого свидетеля. Это просто абсурд».