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Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами

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  • 25.05.2017, 17:15
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Арвидас Анушаускас
Фото: DELFI

Новость о том, что литовский спецназ задержал на территории страны потенциальных «зеленых человечков», стала главной в Литве.

Несколько дней назад группа любителей страйкбола, переодетая в российскую камуфляжную форму и вооруженная страйкбольным оружием, которое внешне ничем не отличалось от настоящего, провела учения неподалеку от Няменчине (город в 30 километрах от Вильнюса). Примечательно, что недалеко от Няменчине находится полигон, на котором идут учения НАТО. Рядом также размещается поселок Турнишкес, где находятся резиденции первых лиц страны.

По просьбе Сharter97.org события в Няменчине прокомментировал Арвидас Анушаускас, член Комитета по национальной безопасности и обороне Сейма Литвы.

«Роль неформальных или даже формальных любителей страйкбола в планах российских спецслужб демонстрируют события на территории восточной Украины. Несколько лет назад, до начала войны в Донбассе, украинские службы отметили, что в этом регионе активно действуют клубы любителей страйкбола, разнообразные клубы по стрельбе или боевым искусствам, организации, объединяющие казаков и лиц пророссийской ориентации. В свое время эти организации стали своеобразной средой поддержки для сепаратистов» – рассказал Арвидас Анушаускас.

По словам политика, еще несколько лет назад назад Департамент безопасности Литвы констатировал, что несколько таких групп действует в их стране. Официально члены таких организаций занимаются, казалось бы, совершенно далекой от политики деятельностью, но проверка аккаунтов в социальных сетях выявила их прокремлевскую направленность.

«Возможно, в этом не было бы ничего плохого, так как Литва является демократическим государством, все ее граждане имеют право на разное мнение и разные точки зрения, но были зафиксированы контакты этих людей с сотрудниками российских спецслужб. Представители этих групп участвовали в курсах, которые проводили сотрудники российских служб, принимали участие в разных турнирах на территории Калининграда. Так что на самом деле это далеко не такая невинная деятельность», – добавил Анушаускас.

Слова политика подтверждает официальная информация: члены действующих в Литве клубов страйкболистов ездили в Калининград на турнир «Путь к победе», который организует ассоциация «Спецназ Русь», где обучают русской военной тактике. В отчете сказано, что «они тренировались с российскими и белорусскими страйкболистами». В результате литовские страйкболисты оказались под наблюдением, особенно команды «Спецназ» и «Восток». По словам представителей из среды любителей страйкбола, эти команды после упоминая в отчете Департамента безопасности отмежевались от участия в подобных мероприятиях вместе с российскими и белорусскими коллегами.

Литовский политик обращает внимание на некоторые другие любопытные совпадения.

«Мы обратили внимание, что задержанные устроили свой турнир в Неменчине, недалеко от полигона, на котором проходят военные учения и рядом с Турнишкесом, где размещаются резиденция премьера и президента страны. Подобные учения рядом с охраняемыми объектами не могут не привлекать внимание. После обысков, которые провела полиция в домах и квартирах задержанных, выяснилось, что там возможно хранились самодельные взрывчатые вещества», – подчеркнул Анушаускас.


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