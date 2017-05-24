В Литве задержали 12 человек в форме российских десантников 12 24.05.2017, 12:44

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У некоторых из них были самодельные взрывные устройства.

В литовском городе Неменчине бойцы антитеррористического отряда «Арас» задержали дюжину вооруженных мужчин в комбинезонах российского образца, сообщает delfi.lt.

Утром 21 мая правоохранители получили сообщение, что в лесу, рядом с Неменчином, была замечена группа вооруженных мужчин. Туда выехала полиция и бойцы антитеррористического отряда «Арас».

Согласно пресс-секретаря Департамента полиции Рамунаса Матониса в указанном месте задержали 12 мужчин с автоматическим оружием, на части из которых были камуфляжные комбинезоны и майки российских десантников.

Позже выяснилось, что это было страйкбольное оружие, которое внешне ничем не отличалось от настоящего. У каждого из мужчин было по нескольку экземпляров, некоторые с оптическим прицелом, у некоторых были самодельные взрывные устройства.

В домах некоторых из задержанных провели обыски, в ходе которых нашли нелегальное оружие, патроны и, возможно, самодельные взрывные устройства.

Главный комиссариат полиции Вильнюсского округа начал расследование по факту незаконного хранения огнестрельного оружия, взрывных устройств и патронов.