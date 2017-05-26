Ветеринар о «диагнозе» Данкверта: Это полный бред! 11 26.05.2017, 8:57

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Ведя «молочные войны», глава Россельхознадзора должен называть вещи своими именами.

По словам руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта, в молочной продукции белорусских предприятий были выявлены остатки антибиотиков для лечения сифилиса и других венерических заболеваний.

— У белорусских коллег мы нашли то, чем лечат непосредственно сифилис, все венерические заболевания. А знаете почему? Потому что у коров тоже хламидиоз, поэтому они просто синтетические (антибиотики) применяют, потому быстро, — заявил Данкверт.

Врача-ветеринар Владимир Брановец в комментарии «Салідарнасці» рассмеялся, услышав о диагнозе, который глава Россельхознадзора поставил белорусским коровам.

- Сифилис и хламидиоз – это разные заболевания. Наверное, Данкверт не понимает, о чем говорит. Коровы сифилисом не болеют. Полный бред!

Эксперт объяснил, что касается хламидиоза – это не венерическое, а бактериальное заболевание. От него помогает ряд тетрациклина и доксициклина.

- Насколько я знаю, в белорусских хозяйствах эти антибиотики уже лет 6-7 не закупают. Они под строжайшим запретом. Зачем их покупать, если к ним есть претензии?

По словам врача, если у коровы обнаруживают хламидиоз, животное вакцинируют.

- Могли ли в молоке выявить остатки антибиотика для лечения сифилиса и других венерических заболеваний?

- Нет. Это полный бред. Не понимаю, о чем речь идет. В ветеринарии такого понятия нет как венерические заболевания.

Владимир Брановец объясняет: хламидиоз не повальная болезнь, которая душит все хозяйства.

- Это очень редкий случай, - говорит ветеринар.

По словам врача, который ранее работал в одном из хозяйств, а сегодня занимается частной практикой, встречаются случаи, когда коров лечат антибиотиками.

- В таких случаях выдерживают сроки ожидания – молоко не сдают. В каждом хозяйстве есть свои лаборатории, где контролируется качество молока.

Владимир Брановец полагает, что глава Россельхознадзора должен называть вещи своими именами – какой антибиотик обнаружен в молоке и какие болезни коров он имел в виду.