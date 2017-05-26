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Видеофакт: Канадец отбивался от медведя луком и стрелами

  • 26.05.2017, 10:34

Представитель коренного населения Канады снял потрясающее видео встречи с медведем в дикой природе.

Судя по ролику, сначала канадец Ричард Уэсли рассчитывал, что зверь пройдет мимо, но тот повел себя агрессивно. Тогда мужчина попытался отпугнуть медведя громким криком, но и это ему не удалось. Лук и стрелы, которые Уэсли держал в руках, оказались бесполезны, сообщает ria.ru.

К счастью, охотнику удалось убежать. Впоследствии он признался, что лучше было не ждать нападения, а стрелять сразу.

«Я так счастлив после этой стычки с черным медведем на весенней охоте. Никаких ран, только ушиб локтя и уязвленное самомнение», — написал он в комментарии к видео.

По словам Уэсли, случай с ним подтвердил, что медведь – животное непредсказуемое.


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