Названы пять веских причин начать заниматься спортом 6 26.05.2017, 16:27

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Для того, чтобы заниматься спортом, существует множество других, не менее веских причин, чем похудение.

Причина 1

Это убережет вас от депрессии

Даже 15 минут физической активности в день сделают ваш взгляд на жизнь более оптимистическим. И причина очень проста: во время физической нагрузки на мышцы в кровь идет мощный выброс серотонина и адреналина, гормонов, которые гораздо более эффективны, чем самые сильные антидепрессанты. Исследования показали, что аэробные упражнения могут быть столь же действенными, как эти лекарства, пишет healthyliving.com.ua.

Причина 2

Это сделает вас умнее

Новое исследование показало, что занятия спортом в течение четырех часов после того, как вы узнали что-то новое, помогут лучше держать эту информацию в памяти. Ученые полагают, что это связано с выделением особых химических веществ, катехоламинов, которые улучшают память. Они интенсивно выделяются именно во время спортивной тренировки. Кроме того, физическая нагрузка обеспечивает приток кислорода к мозгу, что значительно улучшает его работу.

Причина 3

Это придаст вам бодрости

Сниженный уровень энергетики, сонливость, чувство усталости… Все эти «прелести» – прямое следствие нехватки спорта в вашей жизни. Исследования показали, что, занимаясь фитнесом по крайней мере 150 минут в неделю, вы можете на 65% улучшить свой тонус и стать более энергичной.

Причина 4

Это улучшит ваш сон

Вы испытываете проблемы с засыпанием, долго ворочаетесь в кровати, прежде чем заснуть? Ученые доказали, что, занимаясь спортом, вы избавитесь от этой проблемы. По предположению исследователей, это связано с тем, что во время физической нагрузки активизируются гормоны роста, напрямую связанные с гормонами, которые помогают быстрее заснуть.

Причина 5

Это поможет жить дольше

Хотите дожить до 100 лет? В таком случае обязательно включите утреннюю зарядку в свое расписание! Люди, непрерывно занимающиеся спортом на протяжении 3-5 лет, уменьшают шанс преждевременной смерти. Связь самая прямая: ежедневная зарядка или пробежка уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 10%. Спорт делает сосуды более эластичными, способствует снижению артериального давления и повышает уровень «хорошего» холестерина.