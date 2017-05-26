Ученые рассказали простой способ, как повысить успеваемость детей 26.05.2017, 17:44

В ходе исследования специалисты изучили более 4 тысяч детей в возрасте от 8 до 15 лет.

Ученые из Университета Ньюкасла выяснили, что дети, которые накануне едят свежие продукты, получают более высокие оценки в школе на следующий день. По словам специалистов, это происходит потому, что фрукты и овощи богаты антиоксидантами, которые благоприятно влияют на когнитивные способности, пишет orthodox.od.ua.

В то время как в исследованиях обычно рассматривается влияние завтрака на успеваемость детей в течение дня, австралийские ученые решили рассмотреть влияние вечернего приема пищи на последующую успеваемость детей. Специалисты изучили более 4 000 детей в возрасте от 8 до 15 лет и выяснили, они набирали, в среднем, на 86 баллов больше в тестах на грамотность и математические способности, если накануне вечером ели фрукты и овощи.

По словам ученых, полученные результаты наглядно демонстрируют важное влияние фруктов и овощей на академические достижения школьников. Полифенолы, которые в большом количестве содержатся в свежих продуктах благоприятно сказываются на когнитивных способностях как детей, так и взрослых.