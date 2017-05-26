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Порошенко потребовал от G7 «осадить» Россию

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  • 26.05.2017, 22:30
Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко написал статью для авторитетного издания Politico.

В статье Петр Порошенко призвал страны «Большой семерки» «осадить Россию».

Перевод статьи под названием «Большая семерка должна осадить Россию, иначе потерпит катастрофу» опубликовало издание «Левый берег».

«В 1936 году, когда Уинстон Черчилль предупредил, что «эпоха промедления» подходит к концу и что мир вступает в «период последствий», его предупреждение не было услышано. За два года перед этим британский государственный деятель предупредил Европу о предстоящей опасности и был зачислен в паникеры. Эта ошибка стоила десятков миллионов жизней. Сегодня крайне важно не повторить эту ошибку в Украине, ставшей главной целью российской мести за геополитический крах Советского Союза.

Россия не остановит свою агрессивную кампанию, если мы не свяжем ей руки. Западный мир должен взять на себя обязательства по совместным действиям и сплотиться для защиты своих ценностей и соблюдения международного права. Сегодня, как и накануне Второй мировой войны, время против нас. Насилие на востоке Украины уносит жизни каждый день. Промедления и успокаивающие полумеры не только неэффективны, но и опасны», - написал Порошенко.


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