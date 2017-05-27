В Венесуэле прошел массовый «Марш освободителей» 27.05.2017, 8:25

Фото: Reuters

Противники президента Венесуэлы Николаса Мадуро 26 мая организовали в Каракасе «Марш освободителей».

Его участники были разогнаны подразделениями силовых структур, которые активно использовали спецтехнику, в том числе водометы, и слезоточивый газ, передает Гордон со ссылкой на El Nacional. Из-за действий Национальной гвардии и полиции пострадали 60 человек, в том числе депутат Национальной ассамблеи (парламента) Карлос Папарони.

Фото: EPA

La GNB dispara metra al dip @CarlosPaparoni. alguna duda de donde vino el disparo? Vean el video #YosoyLibertador pic.twitter.com/HNvkYsvMTi — Tomás Guanipa (@TomasGuanipa) 26 мая 2017 г.

В столичном районе Санта-Моника протестующие перекрыли движение по одной из улиц, завалив ее горящим мусором.

Видеокадры с места событий были обнародованы несколькими пользователями Twitter. Импровизированная баррикада появилась на дороге вскоре после того, как район покинуло подразделение полиции.

Массовые демонстрации в Венесуэле активизировались после того, как 30 марта Верховный суд лишил парламент страны законодательных полномочий, взяв на неопределенный срок его обязанности на себя. На следующий день суд отказался от своего скандального решения.

В мае протесты усилились после того, как президент Мадуро решил созвать учредительное собрание для изменения конституции страны. Демонстранты обвиняют правительство в создании диктатуры и требуют освобождения политических заключенных.