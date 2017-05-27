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В Берлине машина съехала по лестнице на станцию метро

  • 27.05.2017, 11:18
Фото: TWITTER

Несколько человек пострадали.

Предварительно, произошел несчастный случай, когда водитель пытался уклониться от внезапно выехавшего велосипедиста.

Машина упала вниз по ступенькам входа к станции метро в Берлине. По меньшей мере шесть человек пострадали, передает Express.co.uk.  

Вероятно, произошел несчастный случай, когда водитель пытался уклониться от столкновения с велосипедистом.   

Фото: TWITTER

Машина въехала в толпу пассажиров метро. Автомобиль остановился к конце лестницы, которая ведет к платформе. 

19 декабря 2016 года грузовой автомобиль врезался в рождественскую ярмарку в центре Берлина. В результате инцидента погибли 12 человек, более 50 пострадали. Немецкие власти назвали происшествие терактом.

Фото: TWITTER

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