В Берлине машина съехала по лестнице на станцию метро 27.05.2017, 11:18

Фото: TWITTER

Несколько человек пострадали.

Предварительно, произошел несчастный случай, когда водитель пытался уклониться от внезапно выехавшего велосипедиста.

Машина упала вниз по ступенькам входа к станции метро в Берлине. По меньшей мере шесть человек пострадали, передает Express.co.uk.

Вероятно, произошел несчастный случай, когда водитель пытался уклониться от столкновения с велосипедистом.

Фото: TWITTER

Машина въехала в толпу пассажиров метро. Автомобиль остановился к конце лестницы, которая ведет к платформе.

19 декабря 2016 года грузовой автомобиль врезался в рождественскую ярмарку в центре Берлина. В результате инцидента погибли 12 человек, более 50 пострадали. Немецкие власти назвали происшествие терактом.