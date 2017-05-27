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Видеофакт: Немцы cобрали из Lego «Порше» и проверили его на прочность

  • 27.05.2017, 12:59
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Стоимость игрушечного спорткара - $300.

Немецкий автомобильный клуб ADAC провел краш-тест игрушечного Porsche 911 GT3 RS, который был собран из деталей конструктора Lego, пишет viknaodessa.od.ua.

Модель представляет собой условную копию известного спорткара в масштабе 1:8 и состоит из 2704 деталей. На подготовленной площадке ее разогнали до 45 километров в час и разбили вдребезги о деформируемый барьер. Процесс засняли на видео с нескольких камер. После теста автомобиль оказалось возможным собрать снова. В отчете отметили: «Результат отличается от ожидаемого в лучшую сторону. Модель неплохо справилась с ударом благодаря прочным соединениям между деталями. Автомобиль подлежит восстановлению». Стоимость модели, которую использовали для краш-теста, в розничной продаже равняется приблизительно 300 долларам.


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