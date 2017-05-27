Вице-министр Литвы: Для Беларуси и два реактора может быть слишком много 27.05.2017, 13:27

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Симонас Шатунас ответил на заявления о расширении Островецкой АЭС.

После того, как российский посол в Минске заявил, что на Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС) в будущем могут быть установлены еще два реактора, вице-министр энергетики Литвы Симонас Шатунас отметил, что и строящиеся сейчас два реактора могут быть избыточными, пишет delfi.lt.

«Литва реализует свой закон, не будет впускать электроэнергию с небезопасной АЭС, поэтому я действительно не знаю, куда, за исключением, возможно, российского внутреннего рынка, Беларусь будет поставлять это электричество. Уже и сейчас предварительные подсчеты показывают, что и нынешние строящиеся два реактора - это слишком много. В таком случае электроэнергия будет продаваться на внутренний российский рынок, поскольку это интегрированные системы», - сказал BNS С. Шатунас, комментируя пятничное заявление посла Александра Сурикова.

Кроме того, по словам вице-министра, все еще не ясно, какова будет цена электроэнергии с этой АЭС. Беларусь не предоставляет конкретных расчетов. С. Шатунас поднимает и вопрос о хранилищах отработанного ядерного топлива. Он сказал, что, если хранилища не включены в нынешнюю цену, то это означает, что она будет еще выше.

«Переработка атомных отходов, как свидетельствует шведский опыт, необычайно дорога, и иногда составляет чуть ли не половину затрат на развитие самой атомной станции. Включены ли эти затраты, если нет, какова реальная коммерческая цена этой станции?», - пояснил С. Шатунас.

В пятницу С. Суриков заявил, что при благоприятных условиях на рынке на резервных площадках можно построить еще два реактора и удвоить мощности БелАЭС, ведь «геологические условия тут самые благоприятные». По его словам, переговоры об этом шли еще до начала строительства АЭС.