Суриков: На БелАЭС можно построить еще два реактора 4 26.05.2017, 15:43

АЛЕКСАНДР СУРИКОВ

ФОТО: BYMEDIA

Посол РФ в Беларуси резюмировал план по «расширению» Островецкой АЭС.

Сегодня проект БелАЭС предполагает возведение двух энергоблоков по 1200 МВт каждый. Однако, в случае, если энергия будет востребована, по словам Сурикова, могут построить еще два реактора, пишет belmarket.by.

— Велись проработки, что в случае нормального развития событий и рынков сбыта электроэнергии, а также попутного тепла, есть резервные площадки под сооружение еще двух реакторов - удвоения мощности здесь же, потому что геологические условия тут самые благоприятные. Инфраструктура вся будет, работающие два реактора будут - можно думать над перспективой расширения этого объекта, — передает слова Сурикова БЕЛТА.

На строительной площадке БелАЭС в Островецком районе в этом году установили корпус первого реактора. Ведутся работы по дальнейшему монтажу энергетической установки. Со строительством АЭС уже связано несколько инцидентов. Этот вопрос постоянно поднимается Литвой, в 30 км от границы с которой строится АЭС.

Ожидается, что первый блок АЭС будет запущен уже в 2019 году.