«Шойгу обветшал, даже выглядит по-другому» 1 10.05.2024, 15:24

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Все перспективы накрылись, и ему это не добавляет оптимизма.

Российский оппозиционер, банкир и миллиардер, экс-друг Путина Сергей Пугачев, который ранее тесно общался в неформальной обстановке с Сергеем Шойгу, во время спецстрима с Дмитрием Гордоном и Алесей Бацман рассказал, что из себя министр обороны РФ как человек.

«С одной стороны, он такой тщеславный, но, с другой, обветшал, то есть даже выглядит по-другому. Раньше он был лощеным, всегда носил с собой камеры, когда возглавлял МЧС. Ничего выдающегося. Действительно, я очень много времени общался с ним и так, и сяк по разным поводам, но в основном, конечно, неформально. Знаете, он такой краснобай», – охарактеризовал министра обороны РФ Сергей Пугачев.

В молодости Шойгу был комсомольским лидером: возглавлял какой-то трест в Абакане, а потом хотел стать президентом Тувы, но проиграл. Впоследствии амбициозный чиновник попал «по комсомольской линии» в Москву, возглавил МЧС и продвигался по карьерной лестнице. Затем стал губернатором Московской области. Это было пределом мечтаний: пенсия, деньги, Рублевка, продажа участков. И вдруг его Путин выдернул из этой райской жизни и сказал: «Будешь министром обороны недолго, подберем нового».

«И вот он уже на войне, – сказал Пугачев. – У него все его перспективы накрылись, и ему это не добавляет оптимизма. А денег у него и до Минобороны было больше, чем у любых олигархов».

Также экс-друг Путина спрогнозировал, что скандал с арестом заместителя Шойгу в скором времени замнут.