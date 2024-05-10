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В Польше создадут комиссию по расследованию белорусского влияния

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  • 10.05.2024, 15:05
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В Польше создадут комиссию по расследованию белорусского влияния
Дональд Туск
Фото: EPA

Об этом сообщил Дональд Туск.

В Польше будет создана комиссия, которая займется расследованием влияния, которое оказывали в стране Россия и Беларусь. Об этом сообщил польский премьер-министр Дональд Туск.

«Есть законопроект о создании конституционной комиссии по изучению российского и белорусского влияния в Польше», — заявил политик.

10 мая второй раз на этой неделе в Польше соберется правительственная коллегия по делам спецслужб, передает onet.pl. По словам Туска, министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк подготовил законопроект по деятельности конституционной комиссии, которая будет изучать российское и белорусское влияние в Польше.

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