Прошу наказать всех, включая Шекспира и Гамлета 2 Александр Осовцов

27.05.2017, 13:55

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Александр Осовцов

В компетентные органы. Заявление.

Считаю своим гражданским долгом довести до сведения вышестоящих инстанций, что сотрудники ОВД "Арбат" по политической близорукости, а возможно, и будучи вовлечены во вражескую деятельность, отпустили опасного агитатора, публично читавшего стихи из пьесы известного английского русофоба У.Шекспира "Гамлет".

Эта подстрекательская пьеса посвящена чуждым честным российским патриотам рассуждениям о необходимости смещения преступным путём захвативших трон узурпаторов, содержит клеветнические измышления о том, что "прогнило что-то в Датском королевстве", там даже имеются прямые жидобендеровские нападки на президента РФ В.В.Путина, злобно порочащие его мудрую внешнюю политику: "Сказать по правде и без добавлений, Нам хочется забрать клочок земли, Который только и богат названьем".

Прошу разобраться и наказать всех, включая У.Шекспира и Гамлета (фамилию скрывает).

Александр Осовцов