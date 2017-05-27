В Витебске подправили граффити с изображением Шматко 1 27.05.2017, 15:16

Анонимные арт-активисты подшутили над создателями граффити.

Они решили высмеять граффити команды оформителей #youfeelmyskill («ты чувствуешь мое умение») с изображением прапорщика Шматко, героя российского сериала «Солдаты», которое им показалось неуместным и безвкусным.

Они закрасили надпись «Ну ё-моё», заменив ее на «#ifeelyourIQ» («я чувствую твое IQ»), иронически обыграв название группы оформителей, пишет belaruspartisan.org.

Группа #youfeelmyskill известна тем, что рисовала граффити с изображением героев советских фильмов. Теперь вот перешли на российские.