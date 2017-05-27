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Британские истребители подняли в воздух из-за самолетов РФ

  • 27.05.2017, 20:08

Истребители Typhoon были подняты в воздух после вхождения в британское воздушное пространство российских самолетов.

Два истребителя Typhoon королевских ВВС Великобритании были подняты в воздух после того, как два российских самолета вошли в британское воздушное пространство. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

Самолеты были подняты с базы Лосимут в Шотландии. После выполнения задания истребители вернулись на базу.

В Минобороны Британии не уточнили, имел ли место факт вторжения российских самолетов в воздушное пространство страны.

Напомним, 10 февраля Великобритания подняла истребители, чтобы проследить за двумя российскими бомбардировщиками, которые пролетали вблизи воздушной границы Британии.


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